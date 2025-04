Africano accoltella e ferisce un connazionale a Scordia: fermato

Nel Cat

Secondo il racconto della vittima, il 37enne si sarebbe avvicinato all'uomo provocandolo verbalmente per poi colpirlo alla fronte anche con una bottiglia di vetro

Un 37enne di origini nordafricane è stato fermato a Scordia (Catania) da carabinieri della compagnia di Palagonia e della locale stazione locale per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Al culmine di una lite avrebbe sferrato una coltellata all’addome a un 47enne nordafricano che stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lentini (Siracusa) dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Anche il fermato ha avuto bisogno di cure mediche perché aveva delle tumefazioni al volto e per questo è stato condotto al pronto soccorso di Militello in Val di Catania.