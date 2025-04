Agente riprende cortei a Catania con telecamera con logo de La Sicilia e si spaccia per giornalista

Polizia

La redazione precisa di non essere al corrente dei fatti

Un agente di polizia durante alcune manifestazioni pubbliche a Catania avrebbe fatto delle riprese con una telecamerina portatile con in vista un adesivo del quotidiano La Sicilia. Lo riporta il sito Meridionews pubblicando la foto del poliziotto con la telecamera in mano e riportando la dichiarazione di un testimone che gli avrebbe chiesto se fosse un giornalista e l’uomo avrebbe risposto di sì.

Lo stesso quotidiano oggi scrive che «nel corso della manifestazione di domenica pomeriggio è stato notato da più persone un appartenente alle forze dell’ordine che riprendeva il corteo con una telecamera su cui era ben visibile un adesivo de La Sicilia». «E’ inutile dire – prosegue il quotidiano – che i giornalisti de La Sicilia non adoperano telecamere durante i loro servizi e che l’investigatore in questione ha voluto garantirsi una copertura agendo di propria iniziativa e senza che la redazione ne fosse al corrente. Del fatto è stata da noi informata tempestivamente la questura che, attraverso i propri vertici, ha garantito un intervento immediato e risolutivo».Secondo quanto si è appreso, la questura ha avviato gli accertamenti del caso per fare chiarezza sulla vicenda.

«Nessuno può e deve spacciarsi per giornalista». Lo dicono l’Associazione siciliana della stampa e la sua sezione di Catania che stigmatizzano quanto accaduto nei giorni scorsi a Catania.«Un’azione inappropriata e in contrasto con i principi di trasparenza che devono contraddistinguere l’operato delle forze dell’ordine» dice l’Assostampa che confida negli accertamenti avviati dalla questura per fare chiarezza sulla vicenda e ribadisce l’impegno dell’intera categoria per una collaborazione reciproca con la polizia basata sul rispetto.