Agenti penitenziari aggrediti nel carcere di Catania: trasportati in ospedale

La denuncia

Lo denuncia Francesco Pennisi del sindacato autonomo polizia penitenziaria

Due giovani agenti penitenziari nel carcere di piazza Lanza a Catania sono stati aggrediti e sono finiti in ospedale. Uno dei due con una prognosi di 15 giorni e trauma cranico. Lo denuncia Francesco Pennisi del sindacato autonomo polizia penitenziaria. «Uno dei due è stato aggredito colpito violentemente con calci e pugni da un detenuto di origini pugliesi con problemi psichici che da oltre un mese ha creato gravi problemi di ordine e disciplina all’interno dei reparti, distruggendo suppellettili e minacciando il personale. Il secondo agente, intervenuto per dare supporto al collega, è stato colto da malore a seguito di una presunta fibrillazione, anch’esso è stato trasportato in ospedale e dimesso con 7 giorni di prognosi».