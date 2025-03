Aggredì dottoressa di guardia medica, condanna a un anno e sette mesi

Nel Palermitano

Il giudice della sezione penale del tribunale di Termini Imerese, Sandro Potestio, ha condannato a un anno e sette mesi, senza sospensione condizionale, l’uomo responsabile dell’aggressione alla dottoressa E.C., avvenuta il 26 febbraio 2020 nella guardia medica di Polizzi Generosa. La sentenza è stata pronunciata oggi.

Nel corso dell’aggressione, era stato coinvolto anche il padre della professionista, che si trovava nella saletta di riposo dell’ambulatorio per garantirle maggiore sicurezza alla figlia durante il turno. L’uomo era stato minacciato, spinto violentemente e aveva riportato la frattura di due costole dopo la caduta.L’Ordine dei medici di Palermo, assistito dall’avvocato Mauro Torti, si era costituito parte civile. Su eccezione presentata dalla difesa dell’Omceo e di E.C., è stata respinta la richiesta dell’imputato di accedere al beneficio della messa alla prova, in considerazione della gravità dei fatti e dell’assenza di qualsiasi segnale di pentimento o risarcimento nei confronti della vittima. L’imputato aveva anche presentato una querela per omissione di atti d’ufficio contro la dottoressa, poi archiviata per manifesta infondatezza.