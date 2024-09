Aggredirono il barman in discoteca a Palermo: scatta l’obbligo di dimora per i responsabili

Cronaca

I fatti sono avvenuti a maggio. Due 27enni dovranno ora rispondere dei reati di estorsione e lesioni personali

Avevano aggredito il barman di una discoteca a Palermo: pretendevano la consumazione gratis. Per due 27enni scatta l’obbligo di dimora. Gli agenti del Commissariato “San Lorenzo” hanno identificato G.G. ed S.C., entrambi 27enni. Nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora disposta dall’Autorità Giudiziaria. G.G. dovrà rispondere del reato di estorsione, S.C. dei reati di tentata estorsione e lesioni personali.

I fatti sono avvenuti lo scorso maggio in una nota discoteca della zona ovest del capoluogo siciliano. Parte offesa è stato un dipendente, con mansioni di barman, della discoteca che ha dovuto fronteggiare le vessazioni di un gruppo di giovani per altro avvezzi a compierle sempre nello stesso locale secondo un collaudato modus operandi: ad esporsi un membro spedito in avanscoperta per avanzare pretese relative alla gratuita elargizione di consumazioni mentre gli altri rimanevano a corta distanza in modo da essere ben visibili dalla vittima e generare intimidazione.

Esattamente ciò che è successo anche in una serata di maggio all’interno della discoteca allorquando, dopo avere soddisfatto una prima richiesta di gratuita consumazione di 5 drink nei confronti di G.G., per paura di ritorsione, il barman ha rifiutato di prepararne gratis altri due ad S.C., scatenandone la violenta ed incontrollata reazione. Il barman si è dapprima rintanato in una stanza adiacente ma, uscitone, è stato colpito da un pugno sferrato da S.C. che gli ha provocato una lacerazione dell’orecchio giudicata guaribile in 15 giorni.