Aggredisce e ruba la bici ad un giovane: nigeriano irregolare denunciato a Catania

In città

La vittima si è rivolta al Commissariato di Pubblica Sicurezza "Librino"

La Polizia di Stato ha denunciato a Catania un pregiudicato nigeriano di 30 anni che, in diverse parti della città, si sarebbe reso protagonista di una serie di rapine a passanti. Nei giorni scorsi, un giovane catanese si è rivolto agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino” per denunciare una rapina subita, poco prima, da un uomo straniero che l’aveva aggredito senza motivo in piazza Falcone-Borsellino. L’aggressore, dopo averlo spintonato, gli aveva rubato la bicicletta a pedalata assistita per poi fuggire e far perdere le tracce.

I poliziotti di Librino hanno avviato le indagini, comunicando agli altri Commissariati gli elementi forniti dalla vittima in modo da verificare la corrispondenza con altri eventuali casi analoghi. A quel punto, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” hanno rilevato una certa correlazione con il modus operandi di un soggetto a loro noto per episodi simili.

Per questo motivo, la vittima della rapina è stata invitata in Commissariato, dove i poliziotti le hanno mostrato un album fotografico. Tra le diverse foto, il giovane ha immediatamente riconosciuto l’autore della rapina ai suoi danni.

Il nigeriano è stato rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.