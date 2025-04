Aggredisce guardie giurate dell’ospedale Piemonte: arrestato

Messina

Il giovane è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

La polizia ha arrestato a Messina un 20enne per lesioni personali nei confronti delle guardie giurate dell’ospedale Piemonte e per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Agenti di polizia hanno appurato che il ventenne, in palese stato di agitazione, aveva aggredito due guardie giurate che erano intervenute, su richiesta di aiuto da parte del personale sanitario. Il giovane si sarebbe mostrato sempre più aggressivo, e nel proferire frasi ingiuriose nei confronti degli stessi poliziotti, ha continuato dare calci a guardie giurate e poliziotti.

