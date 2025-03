Aggredisce poliziotti e sputa loro addosso nel pronto soccorso di Canicattì

Aggressioni

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver aggredito verbalmente alcune persone nel pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì. L’uomo avrebbe pure sputato ai poliziotti intervenuti e avrebbe tentato di colpirli.

Dopo che gli agenti lo hanno fermato e messo nella volante ha tentato di colpirli con testate ed è stato neutralizzato con lo spray al peperoncino. Antonino Alletto, segretario generale del movimento poliziotti democratici e riformisti dice: «Un atto che conferma un trend di aggressioni nei confronti dei tutori dell’ordine in tutta Italia, l’episodio avvenuto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì sottolinea una aggressività da parte di persone dedite al crimine che non ha precedenti. Gli ospedali devono avere le forze di Polizia strutturati al suo interno, ma a questo occorre aggiungere una presenza maggiore di personale ospedaliero ai pronti soccorsi, in modo tale da non creare quelle lunghe attese nei confronti dei cittadini prima di essere visitati, motivo, quasi sempre, all’origine di disordine, per il quale, taluni, con indole aggressiva e priva del senso civico manifestano la loro attitudine alla pura violenza contro cose e persone, comprese le forze di Polizia».

