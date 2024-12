Aggredita a colpi di sedia in un locale dall’ex fidanzato che poi riesce a fuggire

TERMINI IMERESE

I carabinieri hanno identificato l’aggressore e sono in corso indagini coordinate dalla Procura

Ha chiesto alla sua ex di tornare insieme, dandole appuntamento in un locale di Termini Imerese. Dopo l’ultimo no, il giovane di 19 anni ha preso una sedia e l’ha colpita. I clienti del locale sono andati in soccorso della giovane e qualcuno ha cercato di bloccare l’aggressore, che comunque è riuscito a fuggire in macchina.

La giovane, sotto choc, ha detto ai carabinieri di avere preso parte alle iniziative nella giornata contro la violenza sulle donne e mai immaginava di essere lei una vittima di tanta ferocia. I militari hanno identificato l’aggressore e sono in corso indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.

