Aggredita dal marito davanti ai bambini: i vicini di casa chiamano i carabinieri e fanno arrestare l’uomo

Nel Messinese

L'aggressore, un 44enne ucraino, era in evidente stato di agitazione dovuto ad una verosimile assunzione smodata di alcool

I Carabinieri della Compagnia di Taormina (Messina) hanno arrestato un 44enne cittadino ucraino ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori”. È stata una telefonata pervenuta al numero di pronto intervento 112 a fare scattare l’allarme in un palazzo del luogo dove alcuni condomini, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione della presunta vittima, temendo che la situazione potesse degenerare, hanno contattato i Carabinieri. Ad operare sono state le pattuglie dei militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Forza d’Agrò che, intervenuti presso l’appartamento segnalato, completamente messo a soqquadro, hanno trovato e fermato il presunto aggressore in evidente stato di agitazione dovuto ad una verosimile assunzione smodata di alcool.