Aggredito e sbranato da un branco di cani: tragedia nelle campagne di Bagheria

il caso

Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri e la polizia

Un uomo di 85 anni, Salvatore Maggiore, è morto dopo essere stato aggredito da due cani, un maschio e una femmina di razza Corso a Bagheria (Palermo).

E’ stato richiesto l’intervento da parte dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite erano molto gravi e profonde. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia che stanno indagando per accertare cosa sia successo e soprattutto di chi siano i cani che si sono avventati sulla vittima. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, e la Polizia che indaga sulla vicenda.