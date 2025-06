Aggressione a Palermo: due agenti della polizia municipale picchiati da parcheggiatore abusivo

È in corso il processo per direttissima nei confronti dell’aggressore

Dal capoluogo siciliano alla provincia di Siracusa: negli ultimi tempi troppi episodi simili richiamano l'attenzione delle organizzazioni sindacali di categoria

Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via Rocco Jemma a Palermo mentre stavano multando alcune auto in divieto di sosta. L’aggressore, un parcheggiatore abusivo, ha insultato e colpito con pugni e una testata i vigili urbani prima di tentare la fuga, poi bloccato dagli stessi agenti. I due sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico di Palermo.

È in corso il processo per direttissima nei confronti dell’aggressore. L’episodio ha suscitato la solidarietà del consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha condannato il gesto definendolo “inaccettabile” e sottolineando come l’aggressione colpisca l’intera comunità che crede nella legalità.