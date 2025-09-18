Aggressione in via Gambino, fermato un 19enne

catania

L'autore identificato in poche ore dalla Polizia

La polizia ha identificato l’autore dell’aggressione avvenuta ieri di via Gambino a Catania in poche ore. Gli investigatori hanno fermato un egiziano di 19 anni, che ora è detenuto nel carcere di Piazza Lanza su disposizione del pm di turno. Lo straniero ha colpito un connazionale di 20 anni con un macete in testa. Ancora è giallo sul movente. Grazie alle telecamere di video sorveglianza e alle testimonianze raccolte gli agenti, che sono intervenuti assieme alla polizia locale, sono riusciti a chiudere il cerchio sull’aggressore. A breve si procederà con la convalida davanti al gip.

