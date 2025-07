Agricoltore muore nei campi sotto il sole a Lentini: probabile infarto per il caldo

AFA KILLER

La vittima è un pensionato, Francesco Di Stefano, 58 anni di Palagonia

Un pensionato, ex agricoltore, Francesco Di Stefano, 58 anni di Palagonia (Catania) è morto ieri nel suo podere in contrada Serravalle, a Lentini, nel Siracusano, forse per infarto dovuto al caldo. Il cadavere è stato trovato, stamattina, da alcuni agricoltori che hanno dato l’ allarme ai carabinieri della stazione di Lentini.

Il medico legale su disposizione della procura ha effettuato l’esame cadaverico esterno. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Lentini, a disposizione della magistratura.

