Agrigento, il paradosso del nuovo depuratore fermo perché non c’è l’elettricità

Il caso

L'impianto di Timpa dei Palombi è pronto ma non può funzionare. MareAmico scrive al prefetto

I paradosso ad Agrigento non finiscono mai. Finalmente a Timpa dei Palombi è stato realizzato il nuovo depuratore della fascia costiera agrigentina e di Favara, che risolverà gran parte dei problemi del mare, in particolare, la parte relativa all’inquinamento proveniente dalla foce del fiume Naro.

Ma l’infrastruttura – come ha denunciato l’associazione ambientalista MareAmico – non può entrare in funzione perché manca l’elettricità.

«Sì vi sembrerà una bufala – ha spiegato Claudio Lombardo -, ma è proprio così, questo è un fatto assurdo. L’Enel, nonostante le varie e reiterate richieste da parte della direzione lavori e dell’ATI idrico, non ha ancora predisposto, e quindi non ha realizzato, la linea dedicata per alimentare le cabine dell’energia elettrica, in modo tale da consentire di mettere in esercizio questo nuovo depuratore».