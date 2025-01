Ai domiciliari nascondeva la droga nel garage di casa a Librino: arrestato

Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 30 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione, sorpreso con la droga nascosta in garage da spacciare comodamente da casa.

L’intervento degli agenti della squadra volanti e delle unità cinofile della Questura di Catania si inserisce nell’ambito di una serie di controlli finalizzati proprio alla prevenzione e al contrasto dello spaccio nel quartiere di Librino. I poliziotti hanno perlustrato diversi punti strategici della zona, in alcuni casi già oggetto di verifiche nelle scorse settimane per episodi legati allo smercio di droga.

In viale San Teodoro, nei pressi di uno stabile, Ares, il cane anti-droga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha fiutato la presenza della droga, segnalando al suo conduttore un locale adibito a garage.

In pochi minuti, i poliziotti sono risaliti al proprietario, individuato nel 30enne che si trovava in casa in quanto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, con permesso di assentarsi dalla propria abitazione esclusivamente per motivi di lavoro. Non appena l’uomo, con svariati precedenti per spaccio, ha aperto il garage ai poliziotti, “Ares” ha immediatamente fiutato quasi 100 grammi di marijuana conservata in un barattolo. Sempre all’interno del locale, i poliziotti hanno trovato un bilancio di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà distrutto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il 30enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.