Ai domiciliari spaccia in strada davanti casa: arrestato a Catania

Controlli

Con l’accusa di spaccio di stupefacenti ed evasione la Polizia di Stato ha arrestato a Catania un 39enne, già noto alle forze di polizia per i precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari e, invece, è stato sorpreso in strada nei pressi della propria abitazione mentre vendeva la droga. A insospettire gli agenti è stato lo strano via vai di gente da un condominio di via Wrzì e, in particolare, l’atteggiamento di un uomo che, dopo aver preso qualcosa da una nicchia del muro nascosta dietro al busto di una figura religiosa, la consegnava a un altro giunto a bordo di un’auto. Immediato è scattato il controllo.L’automobilista è stato trovato con un involucro di plastica contenente cocaina che aveva appena acquistato, mentre il pusher, residente proprio in quel condominio, è aveva tre involucri di cocaina e oltre 300 euro in contanti nascosti nel comodino della camera da letto. Inoltre, dietro il muretto in strada gli agenti delle volanti hanno trovato un bilancino per pesare la droga e una dose di crack. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre lo spacciatore trentanovenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione.

