Al Centro e al Nord è allerta caldo: in Sicilia Palermo da “bollino arancione”, Catania “verde”

meteo

Livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri

In Italia sale ancora l’afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. Quello diffuso oggi prospetta un mercoledì 13 agosto con 16 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. A queste si aggiunge il bollino arancione previsto per Trieste e 4 bollini gialli: Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Mentre appare meno ‘rovente’ la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi tre giorni sono perlopiù al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria. Da oggi a mercoledì sarà un crescendo: si passerà dalle 7 città bollino rosso di oggi (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino) alle 11 di domani, martedì 12 agosto (con l’aggiunga all’elenco odierno di Milano, Perugia, Rieti e Roma). Sempre domani i bollini arancioni sono previsti per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste.

