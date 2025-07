Al via il Google Camp 2025, a Sciacca “sfilano” yacht ed elicotteri: tra gli ospiti vip c’è Ivanka Trump

L'APPUNTAMENTO

È iniziato oggi il Google Camp 2025, l’esclusivo evento internazionale che da anni sceglie come cornice il lussuoso Verdura Resort, struttura a cinque stelle della catena Rocco Forte Hotels, situata sulla costa saccense. Per una settimana, Sciacca diventa il cuore pulsante di incontri tra manager, imprenditori, politici e personalità di spicco provenienti da tutto il mondo.

Da giorni, il cielo sopra Sciacca è solcato da elicotteri privati che trasportano gli ospiti atterrati all’aeroporto di Palermo, mentre lungo la costa si avvistano yacht di lusso attraccati o in navigazione, segno tangibile della presenza di figure di alto profilo. Quest’anno, tra gli ospiti più attesi, spicca il nome di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, accompagnata da un imponente apparato di sicurezza che ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi.

Come da tradizione, il Google Camp si svolge in un clima di massima riservatezza, con accessi controllati e un cordone di sicurezza che protegge la privacy degli ospiti. Come sempre, le voci dei nomi dei presenti si susseguono incontrollate, ma poi non ci sono conferme, a parte pochi casi in cui i vip scelgono di uscire dal lusso dei servizi alberghieri per fare una passeggiata o una cena nei centri lungo la costa.