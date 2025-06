Alcamo, grosso incendio in una palazzina: due vigili del fuoco in ospedale, 8 famiglie evacuate

NEL TRAPANESE

Durante le operazioni di spegnimento i due operatori hanno accusato dei malori a causa delle elevate temperature

Un incendio sviluppatosi in due appartamenti, al terzo piano di un edificio in via Giacomo Puccini ad Alcamo (Trapani), ha messo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto con 16 unità e 8 automezzi.

Durante le operazioni di spegnimento due vigili del fuoco hanno accusato dei malori a causa delle elevate temperature e sono stati accompagnati dal personale del 118, presente sul posto, presso l’ospedale «San Vito e Santo Spirito» di Alcamo.