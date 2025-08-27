Allerta arancione in Sicilia per il rischio incendi

Avviso

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso 186, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore

Allerta arancione domani in Sicilia per il rischio incendi. Unica eccezione la provincia di Trapani dove l’attenzione sarà massima. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso 186, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi e un livello 1 per quanto riguarda il rischio di ondate di calore (colore giallo).

