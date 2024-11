Allerta meteo arancione sui settori costieri della Sicilia Nord Orientale, scuole chiuse in diversi Comuni

MALTEMPO

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: previsto un lunedì con piogge abbondanti

L’area di instabilità presente, già da diversi giorni, tra Sardegna e Sicilia, nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno ad interessare queste isole maggiori. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione civile d’intesa che, sulla base delle previsioni disponibili, con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia, dove già diversi Comuni hanno emesso ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Valutata, inoltre, allerta gialla sul versante orientale della Sardegna, sugli estremi settori meridionali della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Le ordinanze

Da quanto abbiamo potuto finora accertare, i Comuni che hanno emesso ordinanze per la chiusura delle scuole sono Giarre, Acireale, Riposto, Mascali, San Gregorio di Catania, Sant’Agata li Battiati, Gravina di Catania, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Valverde, Aci Castello, Aci Catena, Tremestieri Etneo, Santa Venerina, Randazzo, Milo, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Giardini Naxos, Taormina, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia, Alì, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Forza d’Agrò, S. Alessio Siculo, Mandanici, Pagliara e Savoca.