Allerta meteo gialla in Sicilia: temporali e vento forte in tutta la regione

Le previsioni

Il bollettino della Protezione civile

La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla in Sicilia per temporali che sono previsti in diverse zone della regione. Da domani e per le prossime 36 ore sono previsti precipitazioni sparse e diffuse. I rovesci saranno di forte intensità e sono previste locali grandinate con forti raffiche di vento.

Al nord la giornata di lunedì trascorrerà con un tempo più piovoso, specie al mattino, su Friuli Venezia Giulia e Alpi, sarà più soleggiato altrove. Centro: Giornata spiccatamente instabile, infatti le precipitazioni previste si alterneranno a schiarite soleggiate. Temporali sulle Adriatiche. Sud: Giornata con una nuvolosità ben presente e precipitazioni più probabili e forti dapprima ovunque, poi solo sui settori tirrenici.

Martedì al nord non ci saranno grosse precipitazioni, se non qualcuna sui confini alpini. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo. Sud: In questa giornata non ci saranno grosse piogge, se non qualcuna, temporalesca, sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e in Puglia.