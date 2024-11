Allerta meteo rossa sulla costa jonica della Sicilia: scuole chiuse a Catania

MALTEMPO

Attese le ordinanze di altri sindaci sullo stop alle lezioni: niente lezioni anche ad Agrigento. L'elenco dei comuni dove l'attività didattica è sospesa

Ancora allerta meteo per la Sicilia. E la situazione peggiora. Se fino a oggi alle 24 c’era allerta arancione sulla fascia jonica della Sicilia, è appena uscito il nuovo bollettino della Protezione civile regionale che annuncia allerta rossa fino alle 24 di domani nella zona nord orientale dell’Isola tra Messina e Catania. E se con l’allerta arancione molti sindaci avevano emesso ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è ipotizzabile che la stessa cosa avvenga anche oggi per domani, ma il bollettino meteo è appena uscito e c’è da attendere ancora qualche ora per avere un quadro della situazione. Intanto il sindaco di Catania Enrico Trantino ha appena reso noto di avere pronta l’ordinanza per la chiusura delle scuole nella città etnea dove oggi sono rimaste aperte con qualche polemica. Quindi stavolta – visto il peggioramento – scuole chiuse nel capoluogo etneo.

Per domani – secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile siciliana – «si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». Come potete vedere dalla mappa diffusa dalle autorità, su quasi tutta la Sicilia è allerta arancione, solo allerta gialle in due zone della fascia tirrenica e poi l’allerta rossa nella zone costiera nord orientale dell’Isola.

Scuole chiuse anche ad Agrigento. Il sindaco Francesco Miccichè ha emesso l’ordinanza. Ad Agrigento si teme per il fiume Akragas che già in passato ha creato problemi in tutta la zona del viale Emporium a San Leone. Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi all’aperto e i mercati rionali di merci varie.

Niente scuola anche a: Camporotondo

San Pietro Clarenza

Battiati

Trecastagni

Viagrande

Maniace

Ramacca

Acireale

Aci Catena

Giarre

Mascali

Riposto

Gela

Nicolosi

Mineo

Palagonia

Aci Sant’Antonio

Misterbianco

Paternò

Belpasso

Ragalna

Porto Empedocle

Palma di Montechiaro

Favara

Sciacca

Ribera

Militello

Calatabiano

Scordia

Maletto

Aci Bonaccorsi

Zafferana

Bronte

Caltagirone

Randazzo