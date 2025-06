Allerta ondate di calore in Sicilia, la città più esposta sarà Palermo

meteo

Il bollettino della Protezione civile

Allerta gialla domani, mercoledì 25 giugno, sulla Sicilia per rischio ondate di calore. La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso valido dalle 0.00 del 25 giugno e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi fino ai 35 gradi di giovedì 26 giugno.

Le temperature salgono in tutta Italia. Giovedì sarà bollino rosso (livello di allerta 3, il più alto, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute) su 6 città: Bologna, Firenze, Torino, Bolzano, Brescia e Perugia. Non farà fresco sul resto d’Italia, perché sarà bollino arancione (livello di allerta 2) ad Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.