Allerta rossa a Stromboli, il ministro Musumeci sull’isola: «Priorità è l’incolumità delle persone, Protezione civile pronta a intervenire»

IL VERTICE

Sopralluogo dell'ex governatore: «Se il fenomeno nei prossimi giorni dovesse attenuarsi alcune misure potrebbero essere revocate»

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci è arrivato oggi a Stromboli in elicottero, accompagnato dal capo dipartimento nazionale Fabrizio Curcio, per presiedere un vertice convocato al Centro operativo avanzato sull’eruzione del vulcano dell’isola delle Eolie. «Lo Stato di mobilitazione è stato firmato per consentire al dipartimento di supportare l’azione della Regione Siciliana e del Comune in una fase di emergenza – ha detto Il ministro Musumeci – mettendo a disposizione tutte le risorse, umane e strumentali, in un momento delicato che le strutture locali non potrebbero affrontare da sole. Tutto questo nell’ipotesi della necessità dovere intervenire, ma in questo momento l’ipotesi non esiste. Ma bisogna essere cauti, attenti e pronti».

«Abbiamo sorvolato la Sciara del fuoco – ha aggiunto – e abbiamo notato come questa attività, che è presente dal 23 giugno, se pure in fase di attenuazione ancora continua. Abbiamo l’obbligo di stare sempre in guardia, di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore».