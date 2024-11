Allerta rossa ma situazione sotto controllo in tutta la Sicilia: piogge deboli e nessuna emergenza

maltempo

La protezione civile ha diffuso un primo bilancio: qualche criticità solo nel Siracusano

Nonostante l’allerta rossa e le previsioni meteo piuttosto preoccupanti alla fine la situazione è rimasta tranquilla o quasi senza particolari emergenze. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha spiegato che dall’attività di ricognizione telefonica in tutti i comuni dell’isola, non son o emerse particolari criticità. Nel siracusano, il responsabile dell’ufficio di protezione civile del capoluogo, ha segnalato strade parzialmente interrotte, tombini divelti e alcuni allagamenti. Nel Messinese e nel Catanese si sono registrate piogge e venti deboli e qualche banco di nebbia intensa. In numerosi comuni, i volontari della protezione civile stanno collaborando con le forze di polizia locale e con le amministrazioni comunali, effettuando sopralluoghi nelle aree abitate. Verifiche sulla tenuta di canali, torrenti, tombini e altre infrastrutture. Finora – spiega la protezione civile – la situazione appare sotto controllo, senza segnalazioni di disagi significativi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA