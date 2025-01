Allerta rossa Sicilia, atteso il “picco”: nel pomeriggio possibili bombe d’acqua e venti molto forti

MALTEMPO

Vigili del fuoco in azione in diverse province: ecco la situazione nell'Isola

E’ nel pomeriggio che il ciclone Mediterraneo arrivato dal Nord Africa potrebbe scatenare tutta la sua violenza sulla Sicilia. Volontari organizzati della Protezione civile della Regione Sicilia stanno effettuando attività di pattugliamento sul territorio per monitorare e gestire in maniera rapida ed efficace eventuali emergenze legate al maltempo nell’Isola.

Nelle prime ore della mattina si sono registrati picchi di precipitazioni significative a Linguaglossa (Catania), nel Messinese e in generale nella zona del versante orientale della Sicilia. Al momento, il fenomeno piovoso sembra essere in fase di attenuazione, ma non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità, anche localizzate e caratterizzate da una distribuzione casuale.

Alcuni modelli previsionali riportano infatti la possibilità di piogge molto consistenti con la situazione meteo che sembra destinata a peggiorare. Non si escludono bombe d’acqua e un intensificarsi significativo del vento: i venti nelle prossime ore raggiungeranno una velocità di 50-70 km/h lungo la costa ionica associati a temporali e precipitazioni intense con oltre 300mm di pioggia previsti. Per questo è sempre valido l’invito delle autorità ad evitare di uscire da casa.

La Sala operativa regionale integrata siciliana (Soris) si è collegata per un report sulla situazione con l’unità di crisi nazionale, convocata dal dipartimento nazionale della Protezione Civile per il coordinamento delle attività in corso. Il capo dipartimento regionale segue l’evolversi della situazione in contatto con i Prefetti e con il presidente della Regione.

Catania

E’ salito a 23 il numero degli interventi per il maltempo espletati nel territorio della provincia di Catania dai Vigili del fuoco, a partire dalla mezzanotte e fino alle 12. Sette interventi in corso riguardano danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e prosciugamenti, alberi pericolanti. Ancora quattro gli interventi da espletare. I territori principalmente interessati sono i comuni di Catania, Randazzo, Belpasso, Misterbianco.

A Misterbianco i vigili del fuoco hanno soccorso utilizzando un canotto il guidatore di un’auto rimasto bloccato all’interno della vettura a causa della strada allagata.

Caltanissetta

Sono una ventina gli interventi conclusi e 8 quelli in corso dei vigili del fuoco di Caltanissetta che, a causa del maltempo, stanno operando in diversi punti della città e anche sul territorio provinciale. Il forte vento, che da questa notte non accenna a diminuire, ha causato la caduta di alberi e calcinacci. Attualmente parte della strada del quartiere San Luca è interdetta al traffico veicolare per un albero pericolante. Così come disposto dalla protezione civile regionale per l’allerta rossa sono stati raddoppiati i turni del personale del comando provinciale dei vigili del fuoco Caltanissetta.

Al momento stanno lavorando 60 unità, il doppio rispetto alle 30 che operano normalmente, con 11 squadre operative su tutto il territorio provinciale, 4 delle quali nel capoluogo.

Enna

Un forte vento a raffiche e la pioggia stanno colpendo Enna. Il vento che ha raggiunto anche i 79 chilometri orari, ha fatto crollare un pino secolare della villa Torre di Federico, in viale IV Novembre, distruggendo due macchine che erano posteggiate vicino al muro di cinta. Al lavoro i vigili del fioco e l’Ente corpo volontari protezione civile, che stanno tagliando il grosso tronco per liberare la strada. Ci sono alberi caduti anche sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall’autostrada, da Catania deve raggiungere Enna. I volontari della protezione civile di Enna sono al lavoro, sin dalle prime luci dell’alba, per tagliare rami pericolanti e rimuovere quelli caduti in viale Diaz, piazza San Francesco a Enna e nella frazione di Pergusa.

Ragusa

Dalle prime ore di stamani, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa sono impegnate per interventi riconducibili alle avverse condizioni meteo che stanno imperversando sulla provincia e buona parte del versante orientale della Sicilia. Già da ieri sera la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha disposto, per oggi, il raddoppio delle squadre operative dei Comandi e Distaccamenti nelle province interessate dalle avverse condizioni meteo, al fine di far fronte alle prevedibili numerose chiamate di soccorso. Stamane sono già pervenute, alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, una quarantina di richieste di soccorso riguardanti soprattutto interventi per lamiere, coperture, alberi e pannelli pubblicitari, divelti.

Eolie

Eolie isolate dal tardo pomeriggio di ieri per via di un graduale peggioramento delle condizioni meteomarine che dovrebbe raggiungere il loro apice tra un paio d’ore. L’unico mezzo, partito da Milazzo, alla volta di Vulcano, Lipari e Rinella (Salina) è stata la nave «Nerea» di Caronte&Tourist. Il mezzo, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, di approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Sottomonastero, a Lipari. Dopo una prima manovra, durante la quale ha toccato (lievissimi i danni) uno dei bracci dell’approdo aliscafi diPunta Scaliddi, la nave, con una seconda manovra, è riuscita ad attraccare, sempre tra grandi difficoltà, consentendo così lo sbarco di passeggeri (molti dei quali bloccati dalla sera prima a Milazzo) e mezzi. Ha proseguito, poi, per Salina. Per via dell’allerta rossa tutte le scuole dell’arcipelago (che comprende sette isole) sono rimaste chiuse con ordinanza sindacale.

Taormina

Si fa un primo bilancio della nottata di pioggia che ha imperversato nel comprensorio turistico di Taormina. La polizia locale ha chiuso, al momento, la via Crocefisso, una delle principali strade per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina turistica, e sono in corso i lavori per sgomberare la via. A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è molto ingrossato a seguito delle precipitazioni. Qui è stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo, probabilmente accampato da mesi sull’argine sinistro del corso d’acqua. Sono saltati in vari punti alcuni tombini.

