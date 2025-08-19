Allo ZooSafari di Fasano nasce il primo gorilla “italiano” dopo 50 anni

la curiosità

Una nascita che rappresenta anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie

«Siamo orgogliosi di condividere con tutti Voi una notizia che ci riempie il cuore di gioia e speranza: allo ZooSafari di Fasano è nato un cucciolo di gorilla. Mamma Tamani lo coccola e protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu, Thabo e Tonka. Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie». Così la struttura che gestisce l’oasi naturale ha annunciato su Facebook la nascita del primo gorilla “italiano” dopo 50 anni.

