Alluvione a Torre Archirafi, la devastazione ripresa dall’elicottero: auto in mare

I danni

Le immagini della frazione di Riposto dopo il violento nubifragio

Il nubifragio che sta colpendo la fascia ionica etnea ha raggiunto i 500 mm di pioggia nelle ultime 12 ore, causando gravi danni, in particolare nella frazione di Torre Archirafi a Riposto. Si tratta dell’accumulo di pioggia normalmente registrato in più di metà anno. Nelle immagini riprese dall’elicottero dei Vigili del fuoco, la devastazione della costa si vede anche un’auto in mare, trascinata dalle acque. Nella zona i torrenti Babbo e Archi, pesantemente cementificati a valle, sono esondati causando ingenti danni.