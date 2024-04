Altalena meteo, da pseudo-inverno a quasi-estate con 30 gradi: qualche piovasco in Sicilia

le previsioni

Una massa d'aria di origine polare marittima porterà un calo termico verso il Centrosud

Da uno pseudo-inverno a una quasi-estate in 24-36 ore: è altalena meteorologica con le temperature che oggi scenderanno di 10 gradi per poi tornare su da domani con punte di 30 gradi nel weekend. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che sottolinea come una massa d’aria di origine polare marittima porterà un calo termico verso il Centrosud, accompagnato da maltempo, dopo aver raggiunto il settentrione con nevicate fino a 800 metri sulle Alpi di confine.