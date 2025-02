«Alto impatto», operazione contro la devianza minorile: sei arresti

POLIZIA DI STATO

Individuati punti sensibili per l'aggregazione di giovani autori di reati di varia natura

Quattro minorenni e due maggiorenni arrestati e una pistola calibro 380, due proiettili, 115 grammi di crack, 13 di cocaina e 605 euro in contanti, oltre che materiale per il confezionamento e la pesatura sequestrati sono il bilancio dei controlli svolti a Catania nell’ambito dell’operazione «ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto della criminalità e devianza giovanile», conclusasi ieri e svoltasi dal 20 al 23 febbraio scorsi su input del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia in 45 città italiane. Tre quelle in Sicilia, oltre a Catania, Palermo e Caltanissetta.

Nel capoluogo etneo la polizia ha individuato determinati punti sensibili cittadini considerati luoghi di aggregazione di giovani resisi autori, in gruppo o singolarmente, di reati di varia natura e di comportamenti illeciti. Gli agenti hanno anche effettuato screening di possibili target di interesse anche attraverso ispezioni di social network. Nel complesso dalle forze in campo sono stati arrestati quattro minorenni e due maggiorenni.