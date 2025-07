Altra giornata bollente in Sicilia: il termometro supera i 40° in tre province

Meteo

Il Servizio agrometeorologico siciliano sostiene però la fake news dei 45°

In Sicilia il termometro sta facendo registrare aumenti della temperature in tutte le province con punte, già, di oltre 40 gradi. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano segnala 40,5 gradi a Modica (Ragusa) , 40,1 a Lentini (Siracusa) e 40,2 a Giuliana (Palermo). Nel resto dell’isola le temperature sono tra i 30 e i 39 gradi. A Palermo si raggiungono 31,7°, a Catania 38,8. Ieri il valore massimo è stato di +41.8 °C secondo la rete Sias.