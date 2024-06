Altra giornata di incendi in Sicilia: tante contrade in fiamme e l’allerta continua

Emergenze

Notevole l'impegno dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile

Dodici incendi oggi in Sicilia hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile nelle province di Agrigento (3 roghi), Caltanissetta (4) Catania (4), Enna (1), Palermo (1) e Trapani (1).

Fiamme nell’Agrigentino, a Cianciana, in contrada Bissana; a Licata in contrada Sant’Oliva, a Santo Stefano di Quispuina in contrada Fontanele. Nel Nisseno a Mazzarino in contrada della Cimia, a Santa Caterina Villarmosa in contrada Bivio Noce, a Butera in contrada la Carruba. Nel Palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Casale. Nel Catanese a San Gregorio di Catania in contrada Carubbazza, a Biancavilla in contrada Solicchiata, a Castiglione di Sicilia. Nell’Ennese ad Aidone in contrada Cozzo del Medico e nel Trapanese a Buseto Palizzolo in contrada Blandano.

