Altra tragedia nel segno del Bayesian: sub muore durante immersione per il recupero

Al largo di Palermo

L'uomo avrebbe 39 anni

Un sub che stava lavorando al recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto è morto nel corso di un’immersione. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

La vittima di questo incidente è Robcornelis Maria Huijben Uiben, di 39 anni. Secondo una prima ispezione sul corpo non ci sarebbero lesioni né ustioni. L’ipotesi è che sia stato colto da malore mentre si trovava sotto acqua anche se in un primo momento si era parlato di un malfunzionamento della bombola di ossigeno, forse uno scoppio.