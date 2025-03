Altro furto con “spaccata” a Palermo: presa di mira agenzia di scommesse

Criminalità

Utilizzata una Fiat Panda come ariete

Nuova spaccata a Palermo. I ladri hanno presa di mira l’agenzia di scommesse Eurobet che si trova in via Oreto. E’ stata utilizzata una Fiat Panda come ariete per sfondare l’ingresso, poi i ladri hanno passato al setaccio il locale alla ricerca di soldi in contanti. I titolari hanno lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nei pressi della vetrina in frantumi è stata abbandonata la Fiat Panda risultata poi rubata. In corso le indagini per risalire ai responsabili.

