Altro incendio nella discarica di Mazzarrà Sant’Andrea

Nel Messinese

Ne dà notizia l’ufficio stampa del parlamentare Jacopo Morrone

Un nuovo incendio è divampato nella notte alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea (Messina) dopo appena una settimana dalla visita di una delegazione della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti”, presieduta dal deputato Jacopo Morrone. Ne dà notizia l’ufficio stampa del parlamentare.

In merito ai problemi di quella discarica, già interessata da diversi roghi l’ultimo dei quali scoppiato nel pomeriggio del 25 giugno scorso, e di altre in Sicilia il presidente Morrone ha inviato nei giorni scorsi una lettera al presidente della Regione Renato Schifani, nominato quest’anno commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti, che ha ereditato dal passato un quadro purtroppo critico.Appreso del nuovo incendio, Morrone ha indirizzato questa mattina un’ulteriore missiva a Schifani dove mette nuovamente in luce il «quadro di forti e pericolose criticità» emerse dalla visita nella discarica messinese.

«Alla luce del verificarsi di tale ulteriore e grave evento, – si legge nella lettera – che conferma il pericolo tangibile di serio nocumento per l’ambiente e per la salute dei cittadini dei comuni limitrofi, già segnalato dalla Commissione da me presieduta, si ribadisce l’impellente necessità dell’adozione di ogni opportuna iniziativa al fine dell’immediata messa in sicurezza della discarica e dell’efficace gestione dell’emergenza attualmente in corso, la quale registra picchi di gravità straordinaria che non possono restare senza risposta».

E anche il deputato Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, ha inviato una lettera al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani e al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, a seguito dell’ultimo incendio della scorsa notte verificatosi alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

“In questa missiva ho chiesto al Prefetto Di Stani di valutare se attivare un presidio militare costante da parte dell’Esercito per controllare quest’area, al fine di prevenire nuovi incendi che, si presume, possano avere una natura dolosa. Questi continui episodi espongono a gravissimi rischi sanitari gli abitanti della zona e non solo, compromettendo così le poche azioni volte alla mitigazione del rischio poste in essere”, spiega Antonio De Luca.