Altro sangue sulle strade in Sicilia: morto 20enne e grave un 17enne nello scontro fra moto e auto

Incidente

E' accaduto a Palermo in via Pitrè

Incidente mortale a Palermo in via Pitrè. Samulele Gambino 20 anni è morto per uno scontro tra la moto guidava, una Yamaha, e un’auto, una Lancia Ypssilon. Grave il passeggero della moto, un 17enne che ha riportato lesioni importanti ed è ricoverato con la prognosi riservato nell’ospedale Civico. Nello stesso nosocomio è deceduto Gambino poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Illesi gli occupanti dell’auto.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. A eseguire i rilievi gli agenti dell’infortunistica della polizia locale. I mezzi sono stati sequestrati.

