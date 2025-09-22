Altro sciopero della fame per il genero di Totò Riina: “condizioni del carcere precarie”

Penitenziaria

Tony Ciavarello è detenuto nel Pagliarelli di Palermo. E' il marito di Maria Concetta Riina

Nuovo sciopero della fame e dell’assunzione di farmaci per Tony Ciavarello, marito della figlia di Totò Riina, Maria Concetta, detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo per scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi per truffa.Ciavarello, arrestato a Malta a febbraio del 2024 in esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale dopo che sono diventate definitive due condanne a suo carico, era stato prima portato a Rieti, poi è stato trasferito nel capoluogo siciliano.