Ambulante ucciso a Siracusa dopo una lite vicino ad un bar

Delitto

L’uomo è morto dopo essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I. L'omicida si è costituito dai carabinieri

Un uomo di 37 anni anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Siracusa. Il trentasettenne, un ambulante, è deceduto in ospedale dov’era stato trasportato nel pomeriggio dopo essere stato ferito, poco dopo le 18, al culmine di una lite sfociata nei pressi di un bar della zona. L’uomo sarebbe stato ferito al petto ed è morto dopo essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I. Chi lo ha colpito è un 30enne che, accompagnato dal legale di fiducia, l’avvocato Antonio Meduri, si è presentato spontaneamente in serata nella caserma dei carabinieri dl comando provinciale. Militari del nucleo operativo, intervenuti nei pressi del bar dove sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, nella zona Sud di Siracusa, dopo aver raccolto i primi elementi sulla scena, erano sulle tracce del sospettato. L’uomo è interrogato dal sostituto procuratore Stefano Priolo che sta coordinando le indagini dei carabinieri.