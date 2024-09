Amministratori di condominio aggrediti per aver chiesto rotazione dell’acqua: due arresti

Nel Messinese

Le forniture idriche erano state dirottate a un lido del Messinese

Avrebbero minacciato e aggredito amministratori di condominio di San Filippo del Mela che avevano chiesto il rispetto della rotazione nella fornitura di acqua, provocando l’interruzione del servizio idrico in favore di uno stabilimento balneare. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto a due indagati posti agli arresti domiciliari per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Nei loro confronti agenti di Polizia del commissariato di Milazzo hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera.