Anas, chiusa la strada statale 113 a Calatafimi-Segesta

Viabilità

Ostacoli in carreggiata circolazione inibita in entrambe le direzioni

A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al km 346,200, in località Calatafimi-Segesta, in provincia di Trapani.

Il traffico viene deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA