Anche al Teatro Greco di Siracusa un lenzuolo bianco per Gaza: il sudario steso dagli attori dell’Inda

IN RICORDO DELLE VITTIME

Applausi degli spettatori per l'iniziativa promossa a livello nazionale dal professor Tomaso Montanari

Un lenzuolo bianco per ricordare le vittime di Gaza è stato dispiegato dagli attori della tragedia Edipo a Colono, ieri sera, al Teatro Greco di Siracusa. Dopo avere ricevuto gli applausi degli spettatori, gli attori, aderendo alla mobilitazione promossa a livello nazionale dal professor Tomaso Montanari, da una rete di intellettuali e da moltissimi cittadini per ricordare i morti in Palestina, in accordo con la Fondazione Inda hanno steso il lenzuolo in scena.