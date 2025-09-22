Anche la Sicilia scende in strada per il sostegno a Gaza: sciopero e cortei per fermare guerra e genocidio

Solidarietà

A Catania e a Palermo due partecipate manifestazioni a cui stanno prendendo parte tanti giovani

Anche la Sicilia si mobilita per il sostegno al popolo palestinese aderendo alle manifestazioni, scioperi e corteo, organizzate in 75 città italiane.

«Dove non arrivano i governi complici di Israele, arrivano le persone comuni. Non possiamo rimanere fermi davanti ad un genocidio. A Catania siamo almeno in cinquemila in corteo», così Dafne Anastasi dell’Usb durante il corteo partito nel capoluogo etneo e che si sta snodando, alla presenza di migliaia di persone tra i quali tanti giovani studenti, sino al porto cittadino nella giornata di sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla.

In testa al corteo un lungo striscione con scritto “No al genocidio. Fermiamo Israele” e tante le bandiere che si sventolano, oltre a quelle delle sigle sindacali di base, sono molte quelle della Palestina ma anche della pace, di Sinistra italiana e di Rifondazione comunista. «Ci sono persone – ha aggiunto – lavoratrici e lavoratori che mai avevano scioperato in vita loro e che ci hanno telefonato per sapere come dovevano scioperare».«Oggi – ha infine evidenziato Anastasi – stiamo scrivendo la storia perché stiamo dimostrando che le persone comuni non sono disponibili a seguire quello che fanno i loro governi». «Per questo manifestiamo e per questo, scioperando – ha concluso – blocchiamo la produzione e le infrastrutture attraverso le quali il genocidio prosegue».