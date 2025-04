Ancora aggressioni ai soccorritori del 118, Castro: «È inaccettabile, servono misure efficaci per tutelare il personale»

L'EMERGENZA

Il presidente della Seus chiede per l'ennesima volta provvedimenti «per garantire sicurezza e protezione durante il servizio»

Dopo l’ennesima aggressione a personale soccorritore del 118 – verificatasi a Palermo nelle scorse ore – il presidente della Seus 118 per la Regione siciliana, Riccardo Castro interviene per chiedere misure efficaci a tutela del personale «per garantire sicurezza e protezione durante il servizio»

«E’ inaccettabile – sottolinea Castro – che gli autisti soccorritori, che dedicano la loro vita a salvare altre vite, siano vittime di aggressioni. La loro professione richiede coraggio, empatia e dedizione. Meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine. Garantire la loro sicurezza e protezione, deve essere la priorità affinché possano continuare a svolgere un lavoro vitale senza paura di essere aggrediti”.