Ancora sangue sulle strade in Sicilia: due morti (uno è minorenne) in un scontro auto-scooter
Il tragico impatto è avvenuto sulla strada che collega Belpasso a Ragalna. Sul posto carabinieri, 118 e l'elisoccorso, poi rientrato alla base perché non necessario
Due comunità incredule e attonite, quelle di Belpasso e Ragalna, per un incidente stradale in cui hanno perso la vita Stefano Spitaleri, belpassese di 16 anni, e Antonino Borzi, l’anziano di 80 anni di Ragalna.La tragedia è avvenuta intorno alle 11.45 di sabato, lungo via Calatafimi, una strada stretta e tortuosa, che collega Belpasso a Ragalna, nei pressi di contrada Treccia dell’Acqua. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento e su cui sono a lavoro gli agenti della polizia municipale di Belpasso e i carabinieri, una Fiat Panda su cui viaggiava l’80enne assieme alla moglie (rimasta ferita e condotta al Cannizzaro ma non sarebbe in pericolo di vita) e diretta verso Belpasso; e uno scooter 125 con alla guida il 16enne che percorreva la corsia opposta di marcia.
L’impatto è stato all’altezza di una piccola salita. Terrificante lo scontro: auto e scooter erano completamente distrutti nella parte anteriore. I primi a soccorrere i feriti sono stati i residenti della zona che hanno allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza proveniente da Pedara e un’altra della Misericordia di S.M. di Licodia in eccedenza al 118.
Il 16enne sarebbe morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo; l’80enne sarebbe deceduto poco dopo. Sul posto anche l’elisoccorso atterrato all’elipista, attigua allo stadio “Nuccio Marino”. Strazianti le scene di dolore da parte dei familiari delle due vittime, Inconsolabile la madre di Stefano. Su disposizione del magistrato di turno le salme sono state restituite ai familiari, mentre le auto sono state sequestrate.Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona per ricostruire l’accaduto.
Diversi i messaggi di cordoglio. A Belpasso annullati tutti gli eventi. «Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità. In questo momento di immensa sofferenza esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime». ha detto il sindaco di Belpasso Carlo Caputo. Anche il primo cittadino di Ragalna Nino Caruso ha espresso il proprio cordoglio e della città alle famiglie delle due vittime. Dolore e sgomento sono stati manifestati anche dal sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti alla famiglia Spitaleri, visto che il padre di Stefano ha vissuto per anni nella cittadina nicolosita, e alla famiglia dell’anziano deceduto.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA