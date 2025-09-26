Ancora spari a Catania: preso di mira un cantiere a San Cristoforo

Indagini

Potrebbe trattarsi di un'intimidazione a scopo estorsivo

Si torna a sparare a Catania. La “pausa” è durata solo qualche settimana. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 11,30 in via Fortino Vecchio, a San Cristoforo. Questa volta, però, potrebbe trattarsi di un’intimidazione a scopo estorsivo. Le pistolettate avrebbero colpito infatti l’ufficio, un prefabbricato, realizzato nel cantiere dove sono in corso i lavori da parte di una ditta su un palazzo semidiroccato. Inoltre, dalle prime informazioni, sarebbe stato anche rubato del materiale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante di Catania, con il coordinamento della procura etnea. I militari sono arrivati dopo la segnalazione arrivata al 112 degli spari. Sono stati svolti i rilievi: ma non sono state trovate evidenze delle esplosioni. Potrebbero quindi aver sparato con delle pistole a salve. Ma si sta acquisendo la denuncia da parte dei titolare della ditta di costruzione e poi si visioneranno le immagini di videosorveglianza.