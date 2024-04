Ancora un autolavaggio senza autorizzazioni, chiusura e denuncia

catania

I controlli dei carabinieri nel quartiere di Nesima

I carabinieri durante controlli effettuati insieme con la Polizia Locale hanno denunciato per reati ambientali il titolare di un autolavaggio del quartiere di Nesima superiore. E’ stato accertato come l’impresa fosse esercitata in assenza di controllo degli scarichi delle acque reflue industriali e senza alcuna autorizzazione allo scarico. L’intera area adibita ad autolavaggio, con tutte le sue attrezzature, è stata sequestrata, mentre per l’attività commerciale è scattata la chiusura definitiva. Il titolare è stato poi anche sanzionato per 5.164 euro perché totalmente sprovvisto di altre aautorizzazioni.

