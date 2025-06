Ancora un furto con spaccata a Palermo, i commercianti: «Siamo stanchi»

Illegalità

Preso di mira uno street food in via Maqueda

Nuovo furto con spaccata nel locale Porta Carbone di via Maqueda a Palermo. Due uomini sono entrati nel locale di street food e si sono impossessati dei pochi soldi in contanti contenuti nel registratore di cassa e di alcune bottiglie di alcolici. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre danneggiano il locale. Sull’accaduto indaga al polizia.«Palermo è bella, c’è tutto, ma c’è anche questo – dicono le vittime – quando finirà? Siamo stanchi dei danni causati dai pochi che rovinano l’entusiasmo di fare impresa e investire, specialmente al centro, che dovrebbe essere tutelato e dovrebbe essere il fiore all’occhiello di questa bellissima città. Speriamo in un futuro migliore».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA