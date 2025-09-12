Ancora un rinvio per la partenza della Global Sumud Flotila dalla Sicilia

Aiuti per Gaza

La partenza era stata prevista all'alba da Augusta

E’ stata ancora rinviata la partenza da Augusta (Siracusa) delle imbarcazioni che appartengono alla Global Sumud Flotila, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza.Le 18 barche sarebbero dovute partire stamane all’alba ma un problema tecnico ha causato lo stop, dicono dalle imbarcazioni.La partenza potrebbe avvenire domani. In mare avverrà il ricongiungimento con le altre barche provenienti dalla Grecia e da Tunisi.

